Barça schreibt schwarze Zahlen

Der FC Barcelona hat am heutigen Donnerstag die Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 bekanntgegeben. Laut eigenen Angaben schreibt der Verein schwarze Zahlen. Netto erzielte der Klub einen Gewinn von 98 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss setzt sich unter anderem aus neuen Sponsorenverträge und dem Verkauf von TV-Rechten zusammen.

Sommertransfers fallen hingegen nicht ins aktuelle Geschäftsjahr, die Abschlussbilanz wird im Fußball Ende Juni gezogen. Trotz der hohen Transferausgaben im Sommer möchte der Verein seine Gewinne auch im nächsten Jahr steigern. Der Schuldenberg von 1,35 Milliarden soll so schnell wie möglich abgebaut werden.

Barça back on the road to profits and looking to initiate a new virtuous circle



🔗 https://t.co/MY8OuItsWM pic.twitter.com/ToDJGYRfXZ