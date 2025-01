Bericht: Bayer-Interesse an Kristensen

Bayer Leverkusen zeigt Interesse an Innenverteidiger Thomas Kristensen von Udinese Calcio. Laut dem ‚Messaggero Veneto‘ ist die Werkself im Werben um die Dienste des elffachen dänischen U21-Nationalspielers allerdings nicht alleine. Auch die beiden Premier League-Klubs Tottenham Hotspur und Leicester City haben ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen.

Das Arbeitspapier des Dänen in Udine läuft noch bis 2028, dementsprechend hoch setzt man bei den Italienern auch das Preisschild an. Udine fordert 16,5 Millionen Euro für Kristensen, der in der laufenden Saison mehr als die Hälfte aller Liga-Partien aufgrund von Verletzungen verpasste.