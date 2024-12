Valencia entlässt „Legende“ Baraja

Der FC Valencia hat auf die Talfahrt der vergangenen Monate reagiert und Trainer Rubén Baraja entlassen. Wie der Verein mitteilt, geht der Tabellenvorletzte von La Liga ohne den 49-Jährigen, der seit Februar 2023 das Amt innehatte, ins neue Jahr. „Baraja ist eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Valencia. Der Verein möchte ihm öffentlich für seine Leidenschaft, seine Hingabe und sein Engagement danken, das er vom ersten bis zum letzten Tag gezeigt hat“, heißt es in der Mitteilung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baraja war zwischen 2000 und 2010 für ein Jahrzehnt als Spieler bei Valencia durchaus erfolgreich am Ball. Er hatte die Blanquinegros im vergangenen Jahr auf den neunten Rang geführt. In dieser Saison findet Valencia überhaupt nicht in die Spur, nach nur zwei Punkten aus den vergangenen fünf Liga-Spielen muss Baraja jetzt weichen.