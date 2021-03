Schalke: Heute Gespräche mit Rangnick | Grammozis-Zukunft schon in Gefahr?

Der Ärger war groß im Schalker Aufsichtsrat, als Stefan Gesenhues den Vorschlag Ralf Rangnick vortrug. Die Funktionäre fühlten sich hintergangen von einem der Ihren, der gemeinsame Sache mit einer privaten Gruppe gemacht hatte, die noch dazu auf Posten in dem Gremium schielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Politik sollte der Sache in diesem Fall aber nicht im Weg stehen, so auch die Meinung der Brüskierten. Insofern könnte man sich vorstellen, Rangnick als neuen Sportvorstand zu installieren.

Laut dem ‚kicker‘ ist für den heutigen Montag „angeblich“ ein Gespräch zwischen der aktuellen Schalker Führung und dem Fußball-Experten angedacht. Und weil sich Rangnick selbst ein Engagement bei S04 gut vorstellen kann, liegt eine Einigung durchaus im Bereich des Möglichen.

Folgen für Grammozis?

Für den gerade erst ins Amt gehievten Cheftrainer Dimitrios Grammozis könnte dies bedeuten, dass er schon wieder um seinen Job fürchten muss. Dem ‚kicker‘ zufolge ist denkbar, dass Rangnick auf der wichtigsten Position im sportlichen Bereich „eine andere Idee“ verfolgt.

Grammozis selbst wolle den Machtkampf in der Führungsetage ausblenden und sich auf sein Team konzentrieren. Dieses ließ ihn am Samstag in der zweiten Partie seiner Amtszeit erstmalig im Stich. Mit 0:5 verloren die Königsblauen beim VfL Wolfsburg. Der Klassenerhalt ist nur noch rechnerisch denkbar. Es spricht also vieles dafür, dass Rangnick einen möglichen Neuaufbau in der zweiten Liga beginnen müsste.