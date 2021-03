Schalke: Krösche sagt ab – Hoffnung auf Rangnick wächst

Markus Krösche wird das Amt als Sportvorstand des FC Schalke 04 künftig nicht bekleiden. „Ich stehe nicht zur Verfügung“, stellt der Angestellte von RB Leipzig gegenüber der ‚Bild‘ klar.

Die Suche nach einem Nachfolger des so erfolglosen Jochen Schneider geht also in die nächste Runde. Und laut der ‚Bild‘ ist die Personalie Ralf Rangnick dabei noch nicht vom Tisch. Mehr als 30.000 Anhänger unterzeichneten bis zum heutigen Sonntagmittag bereits eine entsprechende Petition, Rangnick solle das vakante Amt auf Schalke übernehmen.

Das Ansinnen einiger Mitglieder der Führungsetage, den Ex-Coach in das Amt zu hieven, hatte gestern für Missstimmung im Aufsichtsrat gesorgt. Ein Großteil des Gremiums stellte sich gegen die Rückkehr des 62-Jährigen. Aufsichtsratsmitglied Stefan Gesenhues, der den früheren RB-Funktionär vorgeschlagen hatte, soll lautstark von seinen Kollegen attackiert worden sein.

