Tedesco offen für Schalke-Rückkehr

Domenico Tedesco steht einer Rückkehr auf die Trainerbank des FC Schalke 04 in der Zukunft offen gegenüber. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘ verrät der 39-Jährige: „Ich kann es mir irgendwann mal vorstellen. Es ist schon auf meiner Agenda drauf, mal zurückzukommen, aber es muss einfach passen. Die Situation muss passen. Ich muss die Fantasie haben, wenn ich zurückkomme, direkt einen großen Impact auf die Mannschaft zu haben. Die Konstellation muss da sein.“ Tedesco trainierte die Knappen von 2017 bis 2019 und führte sie in seiner ersten Saison zur Vizemeisterschaft. Im April sollen sich die mal wieder kriselnden Schalker nach dem Italiener erkundigt haben, eine Übernahme in der zweiten Liga soll für ihn jedoch nicht infrage kommen.

Ein Engagement bei Rivale Borussia Dortmund ist für den Anfang des Jahres beim belgischen Verband entlassenen Coach derweil ausgeschlossen. „Ja, die Verbundenheit ist eben groß zu Schalke. Natürlich ist es jetzt sieben, acht Jahre her. Trotzdem muss man ja überlegen: Bist du authentisch? Man kann ja nicht Wasser predigen und dann Wein trinken. Das ist nicht meine Art. Von dem her, völlig hypothetisch, wäre es, glaube ich, schwierig zum jetzigen Zeitpunkt“, so Tedesco, der den Schwarz-Gelben Berichten zufolge aufgrund seiner königsblauen Vergangenheit im März abgesagt haben soll. Der BVB dementierte den Kontakt damals auf Nachfrage.