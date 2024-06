Depay verkündet Atlético-Abschied

Für Memphis Depay geht das Kapitel Atlético Madrid nach eineinhalb Jahren schon wieder zu Ende. Der niederländische Offensivspieler vermeldet via Instagram, dass er die Colchoneros in diesem Sommer ein Jahr vor Vertragsende verlassen wird. „Ich möchte mich bei meinen Mannschaftskameraden, der Mannschaft und vor allem bei den Fans für die Energie und die Unterstützung bedanken, die ich in meiner Zeit als Atleti-Spieler erfahren habe. Ich behalte die guten Erinnerungen in meinem Herzen“, so Depay.

Im Januar 2023 war der 30-Jährige für drei Millionen Euro von Ligarivale FC Barcelona zu Atlético gewechselt. Seither erzielte der Angreifer 13 Treffer in 40 Partien, zwei weitere legte er seinen Mitspielern auf. Zuvor stand Depay bei der PSV Eindhoven, Manchester United und Olympique Lyon unter Vertrag. Wohin es den EM-Fahrer nun zieht, ist noch offen.