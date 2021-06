Wolfsburg: Brooks & Schäfer sollen bleiben

Der VfL Wolfsburg möchte zwei Schlüsselfiguren langfristig an den Verein binden. Mit Innenverteidiger John Anthony Brooks will Geschäftsführer Jörg Schmadtke demnächst erste Gespräche führen, wie er gegenüber der ‚Bild‘ verrät: „Wir werden uns in der Vorbereitung mal zusammensetzen. Es wird einen Austausch mit ihm geben. Wir sind mit ihm zufrieden und wollen mit ihm verlängern.“ Das Arbeitspapier des 28-Jährigen ist noch bis 2022 gültig.

Deutlich weiter ist Schmadtke bei den Vertragsgesprächen mit Sportdirektor Marcel Schäfer. Auch der 37-Jährige steht nur noch bis zum kommenden Jahr in der Autostadt unter Vertrag. Laut der ‚Bild‘ müssen lediglich noch Details geklärt werden. „Wir sind in guten Gesprächen und in einem positiven Austausch“, sagt auch Schmadtke.