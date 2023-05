Tottenham-Trainer: Slot-Verpflichtung wird teuer

Die Verhandlungen um ein Engagement von Arne Slot bei Tottenham Hotspur befinden sich anscheinend auf der Zielgeraden. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, bespricht Slots Beraterin Rafela Pimenta diese Woche mit Feyenoord Rotterdam, wie der Übungsleiter aus seinem bis 2025 laufenden Arbeitspapier frühzeitig ausgelöst werden kann. Im Raum stehen umgerechnet mehr als 11,5 Millionen Euro Ablöse.

Slot ist es gelungen, mit Feyenoord frühzeitig den Meistertitel in der Eredivisie einzufahren. Dementsprechend begehrt sind die Dienste des 44-Jährigen in Europa. Bei den Spurs hat sich der niederländische Übungsleiter in den vergangenen Wochen als favorisierter Kandidat herauskristallisiert. Nachdem Cheftrainer Antonio Conte im März entlassen wurde, ist Tottenham auf der Suche nach einem Nachfolger.

