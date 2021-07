Sociedad nimmt Kubo ins Visier

Takefusa Kubo soll womöglich erneut andernorts Spielpraxis sammeln. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, beschäftigt sich Real Sociedad mit einer Leihe des japanischen Flügelspielers von Real Madrid. Die vergangenen zwei Spielzeiten verbrachte der 21-Jährige auf Leihbasis bei einem anderen Klub.

In der abgelaufenen Saison spielte Kubo zunächst für den FC Villarreal – Real brach die Leihe nach der Hinrunde vorzeitig ab, da der dribbelstarke Offensivspieler dort kaum zum Einsatz kam. Daraufhin zog es Kubo zum FC Getafe. Doch auch während seiner zweiten Leihstation wusste der Linksfuß nicht so recht überzeugen. Lediglich ein Treffer und ein Assist gelangen ihm für Getafe in 22 Pflichtspielen.