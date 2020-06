Silva strebt Wechsel zu Spitzenklub an

Thiago Silva von Paris Saint Germain hofft, zur kommenden Saison weiterhin in Europa spielen zu können. ‚ESPN‘ berichtet, der Innenverteidiger wolle noch mindestens zwei Jahre für einen anderen Spitzenklub auflaufen. Dafür ist der 35-Jährige bereit, eine Kürzung seines bisherigen Gehalts in Höhe von 211.000 Euro pro Woche in Kauf zu nehmen.

Der brasilianische Nationalspieler wird PSG in diesem Sommer verlassen. Sein auslaufender Vertrag wird aller Voraussicht nach nicht verlängert. Um bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar mitspielen zu können, sieht der Kapitän es als essenziell an, in Europa zu bleiben. Bislang meldete vor allem der FC Everton Interesse an.