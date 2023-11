Messinho-Poker: Real nimmt Kontakt auf

Real Madrid schaltet sich in den Poker um das 16-jährige Brasilien-Talent Estevão ein. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ nahmen die Königlichen am gestrigen Mittwoch Kontakt zu dessen Klub Palmeiras auf, um sich über die Situation des Offensivspielers, der den Spitznamen Messinho trägt, zu informieren. Der Linksfuß kommt bei Palmeiras für die U20 zum Einsatz. Momentan weilt Estevão mit der brasilianischen U17-Nationalmannschaft bei der WM in Indonesien, hinterließ dort bereits mit drei Toren und drei Assists Eindruck.

Neben Real haben auch Paris St. Germain, Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea und der FC Barcelona die Fühler ausgestreckt. Seine Präferenz ließ der Teenager im Oktober durchblicken: „Ich sehe mir fast jedes Barça-Spiel an, ich bin Fan des Vereins. Ich bewundere die Spieler, die dort spielen, und ich hoffe, dass ich auch einmal dort sein werde.“