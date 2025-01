Newcastle verkauft Almirón

Miguel Almirón kehrt nach sechs Jahren zu MLS-Klub Atlanta United zurück. Die US-Amerikaner lassen sich die Dienste des 30-jährigen Offensivspielers 9,5 Millionen Euro kosten, 3,5 weitere Millionen sind an Boni geknüpft. Der Linksfuß unterschreibt bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Januar 2019 hatte Almirón den Verein aus dem Bundestaat Georgia noch für 24 Millionen Euro in Richtung Newcastle United verlassen. Bei den Magpies kam der Paraguayer zuletzt nur noch sporadisch zum Einsatz, in der Premier League standen in dieser Saison insgesamt lediglich 150 Minuten auf der Uhr.