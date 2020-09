Reine-Adélaïde „näher an Hertha als an Rennes“

Der Wechsel von Jeff Reine-Adélaïde zu Hertha BSC zeichnet sich immer deutlicher ab. Nachdem zuletzt auch Stade Rennes gute Chancen im Poker um den Mittelfeldspieler eingeräumt wurden, bestätigte Olympique Lyons Präsident Jean-Michel Aulas gegenüber dem französischen Fernsehsender ‚Canal +‘ die gute Verhandlungsposition der Alten Dame: „Jeff ist im Moment viel näher an Hertha BSC als an Stade Rennes.“

Dem Vernehmen nach bietet der Bundesligist 25 Millionen Euro für den 22-Jährigen. OL bevorzugt einen Transfer ins Ausland, da mit Rennes kein direkter Konkurrent verstärkt werden soll. Noch ist der Wechsel allerdings nicht in trockenen Tüchern: „Wir sind noch in Verhandlungen“, so Aulas weiter.