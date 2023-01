Schalke-Legende Stevens macht Schluss

Huub Stevens beendet seine Karriere als Fußballtrainer. Wie der 69-Jährige gegenüber dem ‚Express‘ verrät, wird er sich fortan im Fußball-Ruhestand befinden: „Ich werde in diesem Jahr 70, meine Trainer-Karriere ist definitiv vorbei“, so der Jahrhunderttrainer des FC Schalke 04. Zwar hätte es in den Niederlanden eine Trainerstelle für ihn gegeben, doch Stevens könne dies „gegenüber meiner Familie […] nicht verantworten.“

Eine kürzlich diagnostizierte Herzbeutelentzündung habe ihn dann endgültig zum Aufhören bewegt: „Das war ein deutliches Zeichen“. In der Bundesliga trainierte Stevens unter anderem den VfB Stuttgart und Schalke 04, mit den Königblauen gewann er zweimal den DFB-Pokal (2001,2002) und wurde UEFA-Cup-Sieger (1997).

