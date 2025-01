BVB ist dran: Chelsea im Chilwell-Dilemma

Der FC Chelsea sucht weiter händeringend nach einem Abnehmer für Ben Chilwell. Wie die ‚Sun‘ berichtet, ist der 28-Jährige einem Abgang von der Stamford Bridge gegenüber nicht abgeneigt, möchte jedoch nicht auf sein üppiges Gehalt von umgerechnet zwölf Millionen Euro pro Saison verzichten. Für die Blues, die dem Linksverteidiger bereits im vergangenen Sommer mitgeteilt hatten, dass er nicht mehr benötigt wird, gebe es daher aktuell nur zwei Optionen, um dem 21-fachen englischen Nationalspieler einen Abschied schmackhaft zu machen. Entweder zahlt Chelsea Chilwell eine stolze Abfindung oder verleiht ihn mit einer hohen Gehaltsbeteiligung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chilwell wurde in den vergangenen Monaten einigen europäischen Topvereinen angeboten, unter anderem auch Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben entschieden sich – wohl auch aufgrund der hohen Gehaltsforderungen – damals gegen eine Verpflichtung. Dennoch ist Chilwell in Dortmund weiterhin ein Thema, da der Klub dringend einen Linksverteidiger sucht. Im Sommer 2020 war Chilwell für über 50 Millionen Euro von Leicester City zu den Blues gewechselt. Unter Coach Enzo Maresca spielt er jedoch mittlerweile keine Rolle mehr, kam in dieser Saison bisher nur zu einem Einsatz im englischen Ligapokal und wurde nicht für den Kader der Conference League nominiert.