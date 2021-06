Köln: Grünes Licht für Uth

Der Rückkehr von Mark Uth zum 1. FC Köln steht immer weniger im Wege. Wie die Bild berichtet hat die Vereinsführung des Bundesligisten die Verpflichtung abgenickt. Uth soll künftig 1,7 Millionen Euro Gehalt beziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablöse an Schalke 04 fließt wohl nicht. Im Gegenzug soll der 29-jährige Offensivmann auf eine Abfindung verzichten. In Gelsenkirchen hatte Uth deutlich mehr verdient als nun in Köln.