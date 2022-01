St. Pauli: Schultz pfeift auf Ausstiegsklausel

Timo Schultz knüpft an seine anstehende Vertragsverlängerung beim FC St. Pauli an keine Bedingungen. „Wie will ich als Trainer einen Spieler von einem Projekt überzeugen, wenn ich selber eine Ausstiegsklausel habe und eigentlich schon danach geiere, mich irgendwie zu verändern? Das steht für mich nicht zur Debatte“, zitiert die ‚Bild‘ den 44-jährigen Cheftrainer.

„Zeitnah“ sei die Verkündung vorgesehen. Dann wird sich der Erfolgscoach, dessen aktuelles Arbeitspapier am Saisonende ausläuft, langfristig an den Tabellenführer der zweiten Liga binden. „Andreas (Bornemann, Anm. d. Red.) und ich sind wesentlich entspannter als viele, die drumherum sind. Seit Wochen und Monaten ist es klar für uns, dass es weitergeht“, betont Schultz.