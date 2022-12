Musialas Gehaltssprünge: Bayern will über Zukunft sprechen

Jamal Musiala hat mit seiner enorm schnellen Entwicklung dafür gesorgt, in der Gehaltsrangliste des FC Bayern aufzusteigen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der Tempodribbler durch das Erreichen leistungsbezogener Indikatoren sein Salär bereits von 5,5 Millionen Euro auf acht Millionen Euro anheben können.

Bis zur Saison 2025/2026 wäre es für den deutschen Nationalspieler möglich, das Maximale aus seinem Vertrag herauszuholen und sein Gehalt auf elf Millionen Euro zu steigern, heißt es weiter. Dennoch wollen die Bayern gerne zeitnah nochmal mit Musiala, seiner Mutter und dem Beraterteam an einen Tisch.

Verlängerung in Aussicht?

Sportvorstand Hasan Salihamidzic weiß genau, was die Bayern an Musiala haben und würde offenbar gerne nochmal mit dem 19-Jährigen – zu erneut angepassten Bezügen – verlängern: „Wir haben selbstverständlich bereits vor der WM seiner Mama Carolin und seinem Management gesagt, dass wir mit Jamal sehr zufrieden sind und sie wissen lassen, dass wir uns nach der WM mit ihnen zusammensetzen wollen, um uns über Jamals weitere Zukunft beim FC Bayern zu unterhalten.“

Der aktuell gültige Vertrag des Youngsters wurde 2021 unterschrieben und ist bis 2026 datiert. Musialas sportliche Situation hat sich aber dank des Festspielens in Julian Nagelsmanns Stammformation und seines furioses Auftretens für die Nationalmannschaft bei der WM in Katar verändert. Um langfristig mit dem Megatalent planen zu können, will man an der Säbener Straße scheinbar sehr früh Nägel mit Köpfen machen.