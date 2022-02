Tévez: Letztes Abenteuer MLS?

Carlos Tévez könnte offenbar nochmal auf die Fußballbühne zurückkehren. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, verhandeln die Berater des 38-jährigen Argentiniers mit MLS-Klub DC United über einen Arbeitsvertrag. Als weitere Interessenten nennt der argentinische ‚TyC Sports‘-Journalist César Merlo die US-Konkurrenten Minnesota United und Orlando City.

Im vergangenen Sommer endete das dritte Engagement des Stürmers bei den Boca Juniors. Für seinen Heimatverein kam Tévez insgesamt auf 198 Pflichtspieleinsätze und war an insgesamt an 94 Treffern direkt beteiligt. In Europa stand der Olympiasieger von 2004 bei Manchester City und United, West Ham United sowie Juventus Turin unter Vertrag.