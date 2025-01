Juve-Poker mit Barça: Araújos klarer Wunsch

Ronald Araújo würde seine Situation beim FC Barcelona am liebsten schnellstmöglich geklärt wissen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, macht der 25-jährige Innenverteidiger der Katalanen dieser Tage gegenüber Mannschaftskollegen keinen Hehl daraus, dass er den Klub so schnell wie möglich in Richtung Juventus Turin verlassen möchte. Daran habe auch Hansi Flicks Aussage vom Wochenende nichts ändern können. Der ehemalige Bundestrainer hatte Araújo als „einen der besten Innenverteidiger“ bezeichnet und würde den Uruguayer gerne halten.

Ein erstes Angebot von Juve über kolportierte 35 Millionen Euro entsprach laut ‚Mundo Deportivo‘ nicht den preislichen Vorstellungen von Barça. Araújo selbst ist sich mit der Alten Dame dem Vernehmen nach bereits einig. In Barcelona muss sich der Rechtsfuß nach einer längeren Verletzungspause derzeit hinter dem etablierten Duo Pau Cubarsí (17) und Iñigo Martínez (33) anstellen und hofft in Turin auf mehr Spielzeit. Da Martínez nun aber aufgrund einer Verletzung für mehr als einen Monat ausfällt, könnte laut ‚as‘ der Transfer zunächst auf Eis liegen. Bei Barça läuft Araújos Vertrag noch bis 2026. Juve müsste Berichten zufolge schon eine Ablöse jenseits von 50 Millionen Euro einreichen, damit Barcelona sich an den Verhandlungstisch setzt.