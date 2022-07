Bayern wollen schnelle Einigung: Neues Angebot für de Ligt

Der FC Bayern will beim Thema Matthijs de Ligt Nägel mit Köpfen machen. Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano in seinem Podcast ‚Here we go‘ berichtet, bereiten die Münchner eine neue Offerte für den Innenverteidiger von Juventus Turin vor und wollen den Transfer schnell in trockene Tücher bringen.

Am gestrigen Montag wurde bekannt, dass das erste Angebot des deutschen Rekordmeisters bei der Alten Dame auf taube Ohren stieß. 60 bis 65 Millionen Euro waren den Bianconeri nicht genug für de Ligt, der noch bis 2024 unter Vertrag steht. Juve will für den 22-jährigen Niederländer 80 Millionen Euro garantiert zuzüglich weiterer Boni einstreichen und rückt von seiner Forderung nicht ab.

Da sich auch der zahlungskräftige FC Chelsea im Werben um de Ligt befindet, sieht Juventus keinen Grund, den Preis zugunsten der Bayern zu senken. Ungeachtet des Interesses der Blues sieht de Ligt seine Zukunft klar in München und hat dem Bundesligaprimus bereits seine Wechselzusage gegeben.