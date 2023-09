Paukenschlag: Leipzig feuert Eberl

Max Eberl und RB Leipzig gehen getrennte Wege. Wie Pokalsieger mitteilt, wurde der erfahrene Manager von seinen Aufgaben als Geschäftsführer Sport entbunden. Sportdirektor Rouven Schröder obliegt fortan die Sportliche Leitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im zugehörigen Statement heißt es: „Das fehlende Commitment zum Klub veranlasst uns zu dieser Entscheidung. Dies geschieht völlig unabhängig vom Kaderumbruch und den sportlichen Ergebnissen.“

Lese-Tipp

Bayern-Gerüchte: Eberl „nicht glücklich in Leipzig“?

Bayern-Gerüchte wohl ausschlaggebend

Offenkundiger Hintergrund: Eberl war zuletzt mal wieder mit einem Engagement als Sportvorstand des FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Nun kommt es vor dem direkten Duell am morgigen Samstag (18:30 Uhr) zum großen Knall in Leipzig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eberl hatte RB erst im Dezember 2022 übernommen. Anschließend stellte er einen größeren Kaderumbruch auf die Beine, für den er bislang viel Lob einheimste. Das dürfte auch den Bayern gefallen haben, wo er demnächst als Chef des neuen Sportdirektors Christoph Freund einsteigen könnte.