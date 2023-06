Endlich weg: Umtiti nach Lyon?

Der FC Barcelona hat womöglich einen Abnehmer für Samuel Umtiti gefunden. Laut der ‚Sport‘ bekundet Olympique Lyon Interesse an einem Engagement des 29-jährigen Innenverteidigers. Der Klub aus der Ligue 1 verhandle derzeit mit dem Linksfuß über das Gehalt.

Umtiti befindet sich bei Barça auf der Streichliste, gerne würden die Spanier den Abwehrspieler, dessen Kontrakt bis 2026 datiert ist, verkaufen. In der abgelaufenen Saison war der 31-fache französische Nationalspieler an US Lecce verliehen und kam in der Serie A auf 25 Einsätze. Nun könnte Umtiti an alte Wirkungsstätte zurückkehren: 2016 war er für 25 Millionen Euro von Lyon zu den Blaugrana gewechselt.

