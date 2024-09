Wie sich die Bayern Wanner retteten

Der FC Bayern musste sich im Januar 2022 mächtig strecken, um Paul Wanner zu halten. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, bescherte dem 18-jährigen Zehner seiner Vertragsunterschrift bis 2026 damals schon ein Jahresgehalt von mehr als einer Million Euro.

Dass diese Marke für einen damals gerade erst 16-jährigen Spieler geknackt wurde, sorgte am Bayern-Campus für Aufregung. Allerdings war es offenbar notwendig, so viel zu zahlen. Denn der VfL Wolfsburg hatte den FCB bereits über eine Einigung mit dem Toptalent informiert.

Daraufhin ließ der Brachenprimus die Muskeln spielen und band Wanner an den Klub. Aktuell ist der technisch so versierte Linksfuß an den 1. FC Heidenheim verliehen und sorgt dort mit zahlreichen Scorerpunkten für Furore. Laut Plan kehrt Wanner im Sommer nach München zurück.