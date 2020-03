Corona-Angst in Paris | Tévez krönt die Boca Juniors

Geisterspiel im Prinzenpark?

Nachdem die für Samstag angesetzte Partie von Paris St. Germain gegen Racing Straßburg abgesagt wurde, zittern die Pariser nun auch um das Champions League-Rückspiel gegen Borussia Dortmund. Weiterhin ist nicht geklärt, ob das Spiel am Mittwochabend (21 Uhr) wie geplant mit Zuschauern stattfinden kann oder ob Neymar und Co. ihr Können ausschließlich den Fans am TV-Gerät zeigen können. Wie ‚Le Parisien‘ schreibt, herrscht in der Stadt der Liebe aktuell noch „die Ruhe vor dem Sturm“. Wie stürmig die Zeiten Paris nach dem Spiel sein werden, hängt wohl stark vom Ausgang ab.

Real und das letzte Dutzend

In La Liga startet Real Madrid am heutigen Sonntagabend (21 Uhr) gegen Betis Sevilla die Mission Meisterschaft. Zwölf Ligaspiele hat das Team von Trainer Zinedine Zidane noch vor der Brust. Die ‚Marca‘ macht daher eine einfache Rechnung auf: Gewinnen die Königlichen alle ausstehenden Partien und holen demnach die 36 zu vergebenden Punkte, ist Madrid erstmals seit 2017 wieder spanischer Meister. Nach dem Sieg im Clásico vor einer Woche beträgt der Vorsprung auf den FC Barcelona zwei Punkte. Es wäre nicht das erste Mal, dass den Madrilenen dieses Kunststück gelingen würde. In seiner ersten Saison als Trainer des Weißen Balletts 2015/16 holte Zidane mit seiner Mannschaft die maximale Punkteausbeute aus den letzten zwölf Spielen.

Tévez schießt die Boca Juniors zum Titel

Mit seinem entscheidenden 1:0 hat Carlos Tévez in der vergangenen Nacht dafür gesorgt, dass die Boca Juniors am letzten Spieltag der Saison doch noch die argentinische Meisterschaft perfekt gemacht haben. Da Stadtrivale River Plate gleichzeitig nur zu einem Unentschieden kam, konnten die Boca Juniors in der Tabelle vorbeiziehen und den Platz an der Sonne erklimmen. Randnotiz für Fußballromantiker: Den entscheidenden Sieg fuhr Boca gegen den von Vereinslegende Diego Maradona trainierten Club de Gimnasia La Plata ein. Vor dem Spiel hatte Tévez sein Kindheitsidol mit einem Schmatzer auf den Mund begrüßt. Wenn das nicht wahre Liebe ist.