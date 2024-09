De Bruyne über City-Abschied und Saudi-Interesse

Kevin De Bruyne dementiert, dass ein Abschied von Manchester City im abgelaufenen Transfersommer ein Thema war. „Ehrlich gesagt habe ich mich mit niemandem gesprochen. Es gab viele Gerüchte, aber ich schon früh gesagt, dass ich einen ruhigen Sommer erwarte und genau das ist passiert“, so der belgische Mittelfeldstar im Interview mit der ‚BBC‘, „ich war vier Wochen im Urlaub, bin zurückgekommen und habe mit dem Training angefangen. Das ist alles.“

De Bruyne wurde mit einem Transfer nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Nichts weiter als haltlose Gerüchte, wie er versichert: „Kein anderer Klub hat um mich geworben und ich habe mit niemandem gesprochen.“ Angesichts seines auslaufenden Vertrags bleibt der 33-Jährige gelassen: „Im Verlauf der Saison wird es sicherlich Gespräche mit City geben müssen. Ich will mich einfach nur wohlfühlen und Fußball spielen. Dieses Thema wird in den nächsten Monaten aufkommen, ich verspüre keine Eile.“