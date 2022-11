Gakpo bereit für „nächsten Schritt“

Cody Gakpo will die PSV Eindhoven im kommenden Sommer verlassen. Im Interview mit der niederländischen Rundfunkanstalt ‚NOS‘ sagt der 23-Jährige: „Ich denke, am Ende dieser Saison werde ich bereit sein, den nächsten Schritt zu machen.“ Einen frühzeitigen Abgang im Winter schließt er hingegen aus. Wo es den Linksaußen hinzieht, ist noch offen, es sollen Angebote aus ganz Europa vorliegen.

Einen Traumverein hat er neben der PSV nicht. Denkt er allerdings an die Weltspitze, so nennt er Klubs wie „Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City und Liverpool.“ Weiter sagt er: „Es wäre eine Ehre, dort spielen zu können, aber ich muss auch sehen, was für eine Mannschaft am besten zu mir passen würde.“ In der aktuellen Saison macht Gakpo auf sich aufmerksam, mit neun Toren und zwölf Vorlagen (13 Spiele) ist er der Topscorer der Eredivisie. Eine gute WM würde das Interesse ausländischer Top-Klubs nochmal steigern.