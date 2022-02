Kownacki-Wechsel bahnt sich an

Dawid Kownacki könnte Fortuna Düsseldorf noch verlassen. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde der Stürmer für Gespräche mit einem anderen Klub vom Training freigestellt. Medienberichten aus Polen zufolge ist Lech Posen an der Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert.

In der Ekstraklasa ist das Transferfenster noch bis Ende Februar geöffnet. Es besteht also keine Eile, den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Kownacki droht in Düsseldorf nach der Verpflichtung von Daniel Ginczek (30) ein Reservistendasein.