Arsenal unaufhaltsam | Rodrygo im Fokus

„Verrückt“ nach der Meisterschaft

Mit dem ‚Daily Express‘ und dem ‚Mirror‘ widmen gleich zwei britische Zeitungen dem FC Arsenal ihr Titelblatt. Die Gunners thronen nach ihrem Auswärtssieg beim FC Chelsea (1:0) weiterhin auf dem ersten Platz der Premier League. Nach 13 absolvierten Partien und elf überragenden Siegen bestätigt Coach Mikel Arteta, dass sich die Londoner mitten im Titelrennen befinden: „Heute sind wir es, aber im Fußball sind heute und morgen unterschiedlich.“

Salah „einer der besten aller Zeiten“

Nach einem schwierigen Saisonstart kommt der FC Liverpool langsam wieder in Fahrt. Aus den vergangenen zehn Spielen holten die Reds sieben Siege. Grund für den Aufschwung der Reds ist ein weiteres Mal Mohamed Salah. Der ‚Mirror‘ zitiert auf seinem Titelblatt Trainer Jürgen Klopp, der mit Blick auf Salah sagte: „In vier, fünf oder sechs Jahren werden wir von einem der besten Stürmer aller Zeiten sprechen, seine Statistiken sind wahnsinnig.“

Rodrygo als neuer Benzema?

Vor dem heutigen Auswärtsspiel von Real Madrid gegen Rayo Vallecano (21 Uhr) ziert Rodrygo das Titelblatt der spanischen ‚as‘. Carlo Ancelotti sieht den 21-Jährigen künftig als Mittelstürmer: „Rodrygo hat eine großartige Perspektive – mehr als zentraler Stürmer oder Angreifer hinter einem Stürmer anstatt als Flügelspieler. Der Flügel ist nicht seine beste Position. Ich sehe ihn in der Zukunft mehr als Mittelstürmer.“ Gegen Vallecano müssen die Königlichen bereits zum achten Mal in dieser Saison auf Karim Benzema verzichten. Glück für die Galaktischen: Rodrygo spielt dieses Jahr stark auf, in zehn Spielen kommt der Brasilianer auf vier Tore und vier Vorlagen.