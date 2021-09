Pogba: Raiola hält United & Juve die Tür auf

Mino Raiola will sich im bevorstehenden Poker um Mittelfeldstar Paul Pogba (28) nicht in die Karten schauen lassen. „Paul Pogba hat im Juni keinen Vertrag mehr, also werden wir mit Manchester United sprechen und sehen, was passiert“, so der Spielerberater gegenüber ‚Rai Sport‘. Einen Verbleib seines Klienten bei den Red Devils hatte Raiola im vergangenen Jahr noch ausgeschlossen. Mittlerweile klingt das schon anders.

Aber auch eine Rückkehr zu Juventus Turin bleibt offenkundig ein Thema im Pogba-Lager. Raiola: „Paul liebt Turin noch immer. Es besteht die Möglichkeit, dass er zu Juventus zurückkehrt, ja. Aber es hängt auch von den Plänen von Juventus ab.“ Neben United und Juve kann sich diversen Medienberichten zufolge auch Real Madrid Chancen auf den Weltmeister ausrechnen.