Neuer Trainerjob für Klose?

Miroslav Klose könnte seine Trainerkarriere in der Schweiz fortsetzen. Wie der ‚Blick‘ berichtet, ist der Weltmeister von 2014 einer der Kandidaten beim Grasshopper Club Zürich. Erste Gespräche mit Klose fanden demnach schon statt. Mit dem 44-Jährigen sind allerdings weitere Termine geplant, ehe in Zürich eine Entscheidung getroffen wird. Aktuell belegt Zürich Platz fünf in der Super League.

Für Klose wäre es die zweite Station seiner Trainerkarriere. Zuletzt trainierte der ehemalige Stürmer den SCR Altach aus Österreich. Dort blieb er mit nur fünf Siegen in 24 Pflichtspielen jedoch weit hinter den Erwartungen zurück und wurde Ende März entlassen. Seitdem wartet Klose auf die nächste Aufgabe.

