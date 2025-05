St. Pauli behält Sands

Der FC St. Pauli geht auch in die kommende Saison mit James Sands. Wie die Kiezkicker mitteilen, wird der US-Amerikaner für ein weiteres Jahr vom New York City FC ausgeliehen. Der 24-Jährige spielt seit Winter in der Bundesliga, eine hartnäckige Sprunggelenksverletzung setzte ihn aber lange außer Gefecht.

„Eine entsprechende Klausel war bereits im ursprünglichen Vertrag angelegt, konnte aber aufgrund der Verletzung von James nicht greifen. In seinen bisherigen Einsätzen für uns hat er bereits nachgewiesen, dass er sich in der Bundesliga behaupten und unser Team verstärken kann“, so Sportchef Andreas Bornemann über die Verlängerung. In seinen sieben Einsätzen konnte Sands zwischenzeitlich das Zentrum der Hamburger sichtlich stabilisieren.