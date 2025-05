DFB-Comeback: Großer BVB-Block für Nagelsmann?

Wenn es um die deutsche Nationalmannschaft geht, ist oft von Blockbildung die Rede. Gemeint ist damit eine große Anzahl von Spielern, die vom selben Verein nominiert werden. Dass die Profis ständig miteinander trainieren und spielen, soll für Harmonie im Zusammenspiel sorgen. Oft bildeten solche Blöcke beim DFB Fußballer vom FC Bayern. Jetzt könnte aber Borussia Dortmund für eine neue Blockbildung sorgen.

Laut ‚Sky‘ wird Waldemar Anton (28) für das Mini-Turnier der Nations League wieder nominiert werden. Der Verteidiger war zuletzt nicht mehr mit dabei, hat nun aber sogar Chancen auf einen Stammplatz. Grund dafür sind dem Bericht zufolge vor allem der verletzungsbedingte Ausfall von Nico Schlotterbeck und das Fragezeichen hinter der Verfügbarkeit von Antonio Rüdiger.

Süle? Nmecha? Can?

Möglicherweise gehört deshalb auch Niklas Süle zum Aufgebot, das Julian Nagelsmann am Donnerstag bekanntgeben wird. Dem 29-Jährigen werden allerdings nur Chancen als „Überraschungskandidat“ eingeräumt. Weiter wird Felix Nmecha (26) als potenzieller Teil des Kaders genannt, der zentrale Mittelfeldspieler soll dabei weitaus realistischere Chance haben als Süle.

Sicher mit dabei sind dem Pay-TV-Sender zufolge auch Pascal Groß (33) und Karim Adeyemi (23). Beide spielten existenzielle Rollen beim Formanstieg der Dortmunder in der Rückrunde, der es den Schwarz-Gelben ermöglichte, auf Rang vier zu klettern und die Champions League-Qualifikation noch einzutüten.

Der sogenannte Block der Borussia könnte eigentlich noch größer ausfallen. Emre Can (31) und Maximilian Beier (22) gehören dem DFB-Team aller Voraussicht nach aber nicht an. Bei Beier liegt es an einer Sprunggelenksverletzung, bei Can sei vor allem der Verlust seines Stammplatzes unter Niko Kovac der Hauptgrund.