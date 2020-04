Arsenal-Angebot für Espanyols Roca

Beim FC Arsenal arbeitet man scheinbar mit Erfolg an einer Verpflichtung von Espanyol Barcelona-Akteur Marc Roca. Laut der spanischen ‚Sport‘ liegt dem 23-Jährigen bereits ein unterschriftsreifes Angebot der Gunners vor. Doch die beiden Klubs wollen mit konkreten Verhandlungen bis nach der Coronakrise warten, um den Deal zum Abschluss zu bringen.

Bereits im vergangenen Jahr war Roca ein Thema bei den Nordlondonern, die damals mit dem FC Bayern München um den U21-Europameister konkurrierten. Ein Verkauf des spanischen Sechsers kam auch deswegen nicht zustande, weil Espanyol an der 40 Millionen Euro teuren Ausstiegsklausel festhielt. Da die Katalanen jedoch als Tabellenletzter in LaLiga vom Abstieg bedroht sind, könnte der Preis für Roca noch deutlich sinken. Sein Vertrag in Barcelona ist noch bis 2022 gültig.