Bayern-Talent Dettoni verlängert & wird verliehen

Der FC Bayern verlängert mit dem US-Amerikaner Grayson Dettoni und verleiht ihn direkt. Wie der deutsche Rekordmeister bekanntgibt, bindet sich der 19-jährige Innenverteidiger bis 2028 an die Münchner und spielt künftig auf Leihbasis für den Grasshopper Club Zürich. „Grayson ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein talentierter Spieler mit regelmäßigen Einsatzzeiten im Männerfußball weiterentwickeln kann“, so Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung am Campus der Bayern.

Der Abwehrspieler spielt bereits seit zehn Jahren in Deutschland. 2015 hatte ihn 1860 München aus San Diego verpflichtet, im Sommer 2017 lotste ihn dann der FCB an die Säbener Straße. In dieser Saison kam Dettoni bislang in der zweiten Mannschaft in 19 Pflichtspielen in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.