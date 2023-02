M’gladbach: Virkus zum Stand bei Stindl

Roland Virkus gibt Einblick in die Vertragsgespräche mit Lars Stindl (34). Auf der Vereinshomepage der Fohlen erklärt der Sportdirektor: „Dass wir […] mit Lars Stindl aktuell in Gesprächen sind, ist ja kein Geheimnis. Lars bekommt aktuell die Zeit, sich über seine sportliche Zukunft Gedanken zu machen; danach werden wir hoffentlich eine Einigung erzielen können.“

Auch der Kapitän der Gladbacher bestätigte kürzlich entsprechende Gespräche: „Natürlich werden wir die Gespräche in den nächsten Wochen intensivieren.“ Stindl spielt seit 2015 für die Borussia vom Niederrhein und war seitdem in 256 Spielen an 140 Treffern direkt beteiligt (79 Tore, 61 Vorlagen). Neben einer Verlängerung steht auch eine mögliche Rückkehr zum Karlsruher SC im Raum.

