Zieht es Gosens auf die Insel?

Robin Gosens könnte bald in der Premier League spielen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Crystal Palace konkretes Interesse an dem Schienenspieler von Union Berlin. Der 30-Jährige steht auf der Wunschliste der Eagles, Trainer Oliver Glasner soll den Nationalspieler sehr schätzen. Gosens selbst möchte Berlin noch in dieser Transferphase verlassen, mehrere Vereine haben den kampfstarken Linksfuß im Visier.

Aus dem Rennen ist jedoch der FC Turin. Die Italiener stehen kurz vor der Verpflichtung von Borna Sosa (26) von Ajax Amsterdam. Damit wäre die Planstelle auf der linken Seite des Serie A-Klubs besetzt. Großes Interesse an Gosens wird nach wie vor auch der PSV Eindhoven und Benfica nachgesagt. Union fordert zehn Millionen Euro für Gosens, der erst im vergangenen Sommer für 13 Millionen von Inter Mailand in die Hauptstadt gewechselt ist.