Dortmund ohne Guirassy gegen Freiburg

Serhou Guirassy verpasst die heutige Bundesligabegegnung (15:30 Uhr) von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. ‚Sky‘ zufolge reicht es nicht für einen Einsatz des Mittelstürmers, der zuletzt von einem Infekt heimgesucht wurde.

Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichteten zuvor, dass Guirassy schon nicht mit ins Teamhotel gereist war und erst kurzfristig entschieden werde, ob er am am heutigen Samstag aufläuft. Allem Anschein nach ist der Beschluss nun gefallen, den Guineer mit Blick auf die kommende Champions League Partie gegen Dinamo Zagreb am Mittwoch (21 Uhr) zu schonen.