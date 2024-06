Alles klar: Fiél wird Hertha-Coach

Es deutet sich schon seit einigen Wochen an, nun steht die Verkündung kurz bevor: Cristian Fiél wird neuer Trainer von Hertha BSC. In Kürze unterschreibt der gebürtige Esslinger einen Vertrag bis 2026, berichtet ‚Sky‘. Die Berliner haben sich vollständig mit dem 1. FC Nürnberg geeinigt und überweisen 500.000 Euro Ablöse. Zuschläge können hinzukommen.

Am Montag wurde Fiél bereits offiziell bei den Franken verabschiedet. Spätestens damit war klar, dass der 44-jährige Ex-Profi den Arbeitgeber wechseln wird. Nun folgt der Schritt in die Bundeshauptstadt. Mit ihm an der Seitenlinie will die Hertha kommende Saison um den Aufstieg spielen.

In beiden Saisonspielen gegen die Alte Dame sah der FCN unter Fiél gut aus, Hertha hatte große Probleme mit dem Pressingfußball des Ligarivalen. Diese Auftritte machten Eindruck im Olympiapark. Vom enttäuschenden zwölften Platz der Nürnberger lassen sich die Berliner Bosse jedenfalls nicht blenden.