Disasi spricht über PSG-Gerüchte

Axel Disasi äußerte sich am Sonntagabend im Anschluss an die Partie gegen Paris St. Germain (1:1) zu anhaltenden Transfergerüchten, die ihn mit PSG in Verbindung bringen. Gegenüber ‚Prime Video‘ sagte der Innenverteidiger: „Es gab Gerüchte. Wir befinden uns in einem Transferfenster, also gibt es zwangsläufig Gerüchte. Aber heute Abend war ich voll auf Monaco konzentriert. Wir werden sehen, was als nächstes passiert, aber in Monaco geht es mir sowieso gut.“

Der 24-jährige Innenverteidiger wird seit einiger Zeit als Alternative zu Milan Skriniar von Inter Mailand gehandelt. Eigentlich wollten die Pariser den slowakischen Nationalspieler von den Nerazzurri verpflichten, allerdings hat sich der Wechsel inzwischen wohl zerschlagen. Dem Streamingdienst zufolge könnte PSG in Kürze ein offizielles Angebot für Disasi einreichen.