„Liegt an ihm“: Krösche schreibt Pellegrini nicht ab

Markus Krösche will seinen Leihspieler Luca Pellegrini (23) noch nicht abschreiben. Der italienische Linksverteidiger und Nachfolger von Filip Kostic (30) habe „seinen Rhythmus noch nicht so richtig gefunden“ und „sein volles Potenzial bei uns noch nicht ausgeschöpft“, gibt der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt gegenüber ‚Sport1‘ zu Bedenken. Entscheidend werde sein, „dass er diese Qualitäten kontinuierlich und verlässlich auf den Platz bringt - und sich täglich im Training weiterentwickelt.“

Krösche sieht bei Pellegrini, bis Saisonende ausgeliehen von Juventus Turin, durchaus noch die Chance auf den Durchbruch in Frankfurt: „Von uns bekommt Luca die Rahmenbedingungen für seine Entwicklung. Er arbeitet aber an sich und will die Dinge, die wir ihm mitgeben, in der Vorbereitung umsetzen. Es liegt jetzt auch an ihm, wie die Zeit bei Eintracht Frankfurt endet.“ Nach einem Knatsch mit Trainer Oliver Glasner kamen zuletzt Gerüchte auf, dass Pellegrinis Leihe vorzeitig abgebrochen werden könnte.

