Knäbel bestätigt Einigung bei Uronen

Der FC Schalke 04 kann bezüglich des Transfers von Jere Uronen zeitnah Vollzug melden. Wie Sportvorstand Peter Knäbel bestätigt, ist man sowohl mit Stade Brest als auch mit dem Finnen selbst mündlich übereingekommen. „Wir haben sowohl mit dem Spieler als auch dem abgebenden Klub eine mündliche Einigung erzielt“, wird Knäbel in einer offiziellen Vereinsmeldung zitiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lediglich Formalitäten seien noch zu klären, so Knäbel: „Jetzt stehen noch der Medizincheck und einige regulatorische Prozesse aus.“ Schon am morgigen Freitag soll Uronen im Schalker Trainingslager in der Türkei aufschlagen. Vom Linksverteidiger erhoffen sich die Königsblauen frischen Wind im Kampf um den Klassenerhalt.

Lese-Tipp

Medien: Neuer Linksverteidiger im Anflug auf Schalke