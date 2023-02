PSG-Verletzungen: Updates zu Messi & Mbappé

Lionel Messi wird Paris St. Germain aller Voraussicht nach für die Partie gegen den FC Bayern am 14. Februar zur Verfügung stehen. Wie der französische Edelklub mitteilt, muss La Pulga aufgrund einer Blessur an der Kniesehne für 48 Stunden aussetzen. Damit fällt Messi auch für die Partie gegen die AS Monaco am Samstagnachmittag (17 Uhr) aus.

Ab Montag soll der 35-jährige Argentinier aber wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Damit wäre der Ballvirtuose rechtzeitig fit, um am Dienstag (21 Uhr) gegen den deutschen Rekordmeister auf dem Feld zu stehen.

Bei Kylian Mbappé sieht das anders aus. Auf der heutigen Pressekonferenz ließ PSG-Trainer Christophe Galtier verlauten: „Bei Kylian war von einer dreiwöchigen Ausfallzeit die Rede. Er wird behandelt.“ Ein Einsatz im Rückspiel am 8. März wäre bei dem geplanten Rehaverlauf wahrscheinlich.