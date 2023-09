Freiburgs zwei verpasste Transferziele

Bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer blickte der SC Freiburg im abgelaufenen Transferfenster offenbar auch nach Belgien und England. Nach Informationen der ‚Bild‘ waren sowohl Fábio Silva (21) von den Wolverhampton Wanderers als auch Michel-Ange Balikwisha (22) von Royal Antwerpen Kandidaten im Breisgau.

Für Silva sei ein Wechsel nach Freiburg anfangs zwar durchaus in Frage gekommen, letztlich entschied sich der Portugiese aber für einen Verbleib bei den Wolves. Auch bei Balikwisha, der kürzlich mit Arbeitgeber Antwerpen die Champions League-Qualifikation meisterte, ging der SCF letztendlich leer aus. Grämen müssen sich Trainer Christian Streich und Co. aber nicht, schließlich kamen mit Maximilian Philipp (29) und Junior Adamu (22) noch zwei neue Angreifer an Bord.