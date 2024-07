HSV: Baumgart gibt Einblick in Transferplanung

Steffen Baumgart äußert sich im Rahmen des Trainingslagers des Hamburger SV zu der Kaderplanung des Zweitligisten. In einem Interview mit ‚Sky‘ zeigt er sich mit dem aktuellen Kader zufrieden, schließt aber weitere Zugänge nicht aus: „Ich bin mit dem, was da ist, nicht nur zufrieden, sondern arbeite gerne damit. Das heißt nicht, dass wir nicht auf der einen oder anderen Position schauen, was möglich ist. Wir haben bis Ende August Zeit, im Kader etwas zu machen, sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite.“

Potenzielle Neuzugänge müssen bei dem 52-Jährigen vor allem zwei Bedingungen erfüllen: „Als Trainer möchte ich eine Mannschaft, die Gas gibt und sich verbessern will, ob junge oder erfahrene Spieler. Dann versuche ich mit meinem Team das Beste daraus zu machen und die Jungs zu fördern. Wenn du die einzelnen Spieler entwickelst, entwickelst du das ganze Team. Und wenn du das ganze Team entwickelst, erreichst du vielleicht Platz vier, drei, zwei oder sogar noch höher.“