Kein Dementi: Terzic reagiert auf Ronaldo-Gerüchte

Nach Hans-Joachim Watzke hat sich nun auch Edin Terzic zu den Gerüchten um einen Wechsel von Cristiano Ronaldo geäußert. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen sagte der Trainer bei ‚Sky‘: „Klar, Cristiano Ronaldo ist das größte Gerücht aller Zeiten bei Borussia Dortmund. Aber wir haben uns dazu geäußert und ich äußere mich nicht zu Gerüchten.“

Trotzdem fügte Terzic noch hinzu: „Ronaldo ist der größte Fußballer, den ich je habe live spielen sehen.“ Wie Watzke verzichtet also auch Terzic auf eine endgültige öffentliche Wechselabsage an Ronaldo. Der Geschäftsführer hatte am Freitag erklärt: „Ich liebe diesen Spieler, das ist sicherlich eine charmante Idee, Cristiano Ronaldo im Signal Iduna Park spielen zu sehen.“

Anschließend relativierte er jedoch: „Es gibt überhaupt keinen Kontakt zwischen den Beteiligten. Von daher sollte man aufhören, darüber zu sprechen.“ Ronaldo will laut übereinstimmenden Berichten gerne von Manchester United zum BVB wechseln, um mit der Bundesliga auch die vierte Topliga zu erleben. Zudem spielt Dortmund anders als United in der Champions League.