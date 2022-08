Ronaldo-Gerüchte: Watzke bezieht Stellung

Hans-Joachim Watzke hat sich zu den jüngsten Gerüchten um einen Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Borussia Dortmund geäußert. Auf der Bilanz-Pressekonferenz des BVB sagte der Geschäftsführer über CR7: „Ich liebe diesen Spieler, das ist sicherlich eine charmante Idee, Cristiano Ronaldo im Signal Iduna Park spielen zu sehen.“ (zitiert via ‚Ruhr Nachrichten‘)

Watzke war jedoch auch bemüht, den Meldungen Wind aus den Segeln zu nehmen: „Aber es gibt überhaupt keinen Kontakt zwischen den Beteiligten. Von daher sollte man aufhören, darüber zu sprechen.“ Als grundsätzliche Absage an den wechselwilligen Ronaldo, wie sie etwa der FC Bayern öffentlich aussprach, sind Watzkes Worte aber nicht zu verstehen.

Am gestrigen Donnerstag meldete ‚CBS‘ aus den USA, dass Ronaldos letzte Hoffnung auf einen Wechsel in diesem Sommer der BVB sei. Sein Berater Jorge Mendes versuche, den 37-jährigen Superstar in Dortmund unterzubringen. Bei Manchester United möchte Ronaldo nicht bleiben, da er Champions League-Fußball spielen will.

FT-Meinung