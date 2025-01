Nach RB-Absage: Okafor trotzdem in die Bundesliga?

Der AC Mailand ist zuversichtlich, trotz des geplatzten Deals mit RB Leipzig noch in diesem Januar einen Abnehmer für Noah Okafor (24) zu finden. Laut ‚Calciomercato.com‘ besteht vor allem in Deutschland und England weiterhin Interesse am ehemaligen Salzburg-Profi.

Wie das italienische Onlineportal weiter berichtet, ist man bei den Rossoneri der Meinung, dass der Außenstürmer fit ist und seine im Dezember erlittene Wadenverletzung auskuriert hat. Wegen dieser und der damit einhergehenden körperlichen Verfassung des Schweizers hatte Leipzig nach dem Medizincheck in letzter Minute doch noch Abstand von der Okafor-Leihe genommen.