Nürnberg buhlt um neuen Stürmer

Der 1. FC Nürnberg will wohl in der Offensive noch einmal nachlegen. Wie die norwegische Online-Zeitung ‚Nettavisen‘ berichtet, laufen Verhandlungen zwischen dem Zweitligisten und Rosenborg Trondheim über einen Transfer von Ole Saeter (27). Ein Angebot für eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von umgerechnet rund 880.000 Euro wurde allerdings von Trondheim abgelehnt.

Ein Ende der Gespräche sei damit aber noch nicht erreicht. Rosenborg präferiert dem Bericht zufolge einen festen Transfer, damit das Budget für eigene Verstärkungen zur Verfügung steht. Saeter spielt seit 2021 für den Traditionsklub, wurde zwischenzeitlich aber verliehen. In 37 Pflichtspielen für Trondheim erzielte er satte 24 Tore und lieferte zudem zehn Assists.